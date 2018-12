Korian : un établissement SSR change de propriétaire

27/12/2018 | 15:33

Primonial REIM annonce l'acquisition, pour le compte de sa SCPI Primovie, de la clinique du Château de Cahuzac, dans le Tarn, un établissement de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) pour 14 millions d'euros droits inclus auprès d'un investisseur privé.



Cette clinique intégralement louée à Korian dispose de 111 lits sur une surface totale de 4.500 m². Il accueille notamment des patients atteints d'affections du système digestif, métabolique et endocrinien et propose un suivi des affections liées à l'alimentation.



Korian s'est réengagé dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans sur ce site à proximité immédiate d'un EHPAD de 70 lits également exploité par le groupe, permettant une circulation de patientèle et des synergies entre les deux établissements.



