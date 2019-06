24/06/2019 | 16:00

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, contrôlé par l'Etat canadien, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Korian et détenir 6,59% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Korian dans le cadre de la constitution d'un livre d'ordres accélérée.



