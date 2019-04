La valeur du jour à Paris KORIAN : le titre chute en Bourse suite à la mort de plusieurs résidents

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Korian dévisse de 7,15% à 33,50 euros sur la place de Paris, alors que 4 résidents d’un établissement au sud de Toulouse sont décédés et 15 autres hospitalisés, suite à une potentielle intoxication alimentaire. « Vingt deux résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ‘La Chêneraie’ à Lherm auraient été victimes d’une intoxication alimentaire dans la soirée du 31 mars après le dîner », indique la préfecture de la Haute-Garonne. Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire présumée." Les repas-témoins ont été mis sous séquestre et conservés dans l'attente de l'intervention de la Direction départementale de la protection des populations ", explique l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie.L'ARS a entamé les premières investigations dès cette nuit. Elles se poursuivront ce lundi sur la base d'un questionnaire alimentaire qui sera administré auprès des résidents.L'ARS entendra également la direction de l'établissement aujourd'hui, en lien avec le Conseil départemental, sur les conditions de survenue de ce grave évènement.Korian a indiqué à l'AFP qu'il ne faisait pas de commentaire en attendant les résultats des analyses.Ouvert en 2006, cet établissement privé du groupe Korian hébergeait 82 résidents, dont 17 personnes accueillies en unité protégée (Maladies d'Alzheimer et apparentées). Début janvier, Korian avait annoncé le rachat du précédent propriétaire de l'établissement, le groupe Omega.