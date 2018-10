Korian : Portzamparc a confirmé son conseil

16/10/2018 | 14:54

Portzamparc reste à l'achat sur la valeur et vise un objectif de 35 euros. Selon les analystes, les difficultés rencontrées en Allemagne, un moindre taux de détention du parc immobilier et une croissance embarquée plus faible justifient un écart de valorisation par rapport à Orpea.



Cela étant, les analystes indiquaient, 'le début de l'amélioration en Allemagne (politique RH, sièges sociaux harmonisés) nous incite à plus d'optimisme que par le passé'.



Le titre se rapproche des sommets perdus de vue voilà trois ans, vers 35 euros : en hausse de plus de 20% en six mois, il surperforme le SBF 120 de plus de 25 points de base. Ainsi qu'Orpea, le leader du secteur, de 22 points.



