Korian : positif sur le dossier, Portzamparc vise 35 euros

13/09/2018 | 10:29

Portzamparc a salué les comptes semestriels supérieurs aux attentes publiés par Korian, d'autant qu'ils étaient assortis d'un relèvement des prévisions. Toujours à l'achat sur le dossier, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes a porté son objectif de cours de 33 à 35 euros.



Le résultat opérationnel courant du gestionnaire de maisons de retraite est ainsi ressorti à 143 millions d'euros là où les analystes l'attendaient à 135 millions. 'Nous nous attendions à une légère dégradation de la marge à cause de la France, et tel ne fut pas le cas', indique une note. En outre, la direction a relevé ses prévisions annuelles de croissance et de marge.



Il s'agit donc d''une bonne publication pour Korian, dont nous apprécions les efforts RH réalisés sur l'Allemagne qui était le centre d'attention du dossier (et qui le reste encore dans une certaine mesure)', termine une note.





