Korian : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020

Korian (Paris:KORI), premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), son Rapport Financier semestriel 2020.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Korian (www.korian.com) ainsi que le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Prochaine communication

28 octobre 2020 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre et des 9 mois 2020 (après clôture de la bourse)

À propos de Korian

Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités. www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

