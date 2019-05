TrackInsight: La faiblesse des données macroéconomiques et les tensions liées à la guerre commerciale ont poussé les investisseurs à retirer leurs fonds des actions chinoises

Par Christophe Barraud, Chef Economiste et Stratégiste chez Market Securities

D’après des données TrackInsight, les investisseurs ont continué de retirer leurs fonds des ETFs dédiés aux actions chinoises la semaine dernière si bien que le montant des sorties nettes (cumulées) a atteint un plus haut depuis le début de l’année.

*Source: Trackinsight



De plus en plus d’investisseurs ont pris leurs profits sur les actions chinoises dans un contexte où les données macroéconomiques d’avril étaient décevantes et plusieurs indicateurs suggèrent que la tendance ne devrait pas s’améliorer à court terme. Selon l’analyse de Bloomberg Economics, les perspectives économiques chinoises se sont encore détériorées ce mois-ci. De fait, les opérateurs devraient se concentrer sur la première donnée officielle du mois de mai (PMI manufacturier), qui sera publiée vendredi. Le consensus s’attend à un chiffre inférieur à 50, ce qui constituerait la première contraction depuis février 2019.

De même, un article publié par CNBC met en garde contre une année difficile pour les entreprises chinoises alors que le Bureau National des Statistiques a récemment révélé que les bénéfices industriels avaient chuté de 3,4% en rythme annuel au cours des quatre premiers mois de cette année.

En parallèle, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées depuis la semaine dernière si bien que que la guerre commerciale est en train de laisser place à une guerre technologique. Parmi les récents développements, plusieurs médias chinois, dont People’s Daily, ont évoqué ce matin la possibilité pour Pékin de réduire les exportations de terres rares, qui sont essentielles dans les secteurs de l’énergie, de la défense, des semi-conducteurs et de l’automobile.

En somme, cela confirme mon analyse selon laquelle la Chine a changé son positionnement tant et si bien que les investisseurs sont encore trop optimistes quant à un accord commercial à court terme. Le problème est que dans le même temps, les derniers signaux montrent qu’après avoir subi une récession, la dynamique du commerce mondial devrait rester sous pression à court terme. A noter que l’indice des actions coréennes, le KOSPI (très sensible au commerce mondial et donc utilisé comme indicateur avancé) a encore baissé ce matin pour s’inscrire en repli depuis le début de l’année.

