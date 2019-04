TrackInsight: Le marché action Sud-Coréen en baisse à la clôture

Le marché Sud-Coréen a terminé la journée en baisse ce jeudi 18 Avril, principalement en raison de l’intensification des frictions sur le marché. L’indice de référence KOSPI, en baisse depuis deux jours, a perdu -1,43%. En plus des tensions actuelles causées par la guerre commerciale entre les U.S. et la Chine qui pénalise toute la région, les investisseurs étrangers qui ont été des artisans importants des récentes performances sont passés vendeurs afin de prendre leurs bénéfices. Les ETFs exposés à ce segment ont perdu -1,64% en moyenne hier, pénalisant ainsi la performance sur 30 jours qui est désormais à +2,73%. Sur la même période, ce segment de 36 ETFs et regroupant $ 7,1 d’actifs sous gestion, a subi une décollecte de $ -573M.

