TrackInsight: Les valeurs Coréennes en nette hausse

Les ETFs liés aux valeurs de Corée du Sud ont enregistré une nette hausse de +1,73% en moyenne ce jeudi 12 Juillet. Il s’agit là de la 3ème séance de hausse consécutive pour le principal indice coréen KOSPI. Les actions coréennes réagissent positivement aux déclarations de Jerome Powell, Président de la Réserve Fédérale Américaine, qui a laissé entendre qu’une baisse des taux allait avoir lieu d’ici fin Juillet. Dans le même temps, le won coréen (devise de la Corée du Sud) perdait de sa valeur contre le dollar américain. Même si les derniers jours ont été encourageants pour les actions coréennes, des inquiétudes subsistent à propos des chiffres de la santé économique chinoise qui devraient paraître aujourd’hui. En 2019, le segment des valeurs coréennes est proche de l’équilibre, à -0,97%, et a subi une décollecte notable de $446M. 85 ETFs répliquent 60 indices liés aux valeurs coréennes, et ils regroupent plus de $6 milliards d’actifs sous gestion.

