Krief : Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020 Poursuite d'un fort développement à l'international

9 Juil 2020

L'Assemblée générale mixte de Krief group s'est réunie à Paris le 26 juin 2020, avec plus de 75% du capital présent ou représenté.

Pour les comptes sociaux de Krief Group, le total des produits d'exploitation a été de 681.693 € incluant un chiffre d'affaires net de 672.750 € en amélioration d'un tiers par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu des charges en diminution de 10% et des produits financiers, le résultat courant avant impôt est de (539.212)€, diminuant la perte courante des seuls comptes sociaux de 32%. Le résultat exceptionnel ressortant à 473.909€ et n'ayant pas d'impôt sur les bénéfices, la société dégage au cours de cet exercice une perte limitée à 65.300 €, en nette diminution de 1,547M€ par rapport à l'exercice précédent. La perte nette comptable de l'exercice est apportée au report à nouveau qui passera ainsi de 6.635.514 € à 6.570.214 €.

Conformément à 2018, cette année 2019, les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la participation majoritaire dans Arum Industries, détenant les actions majoritaires du groupe Vergnet, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près de 50 pays. Le groupe Vergnet dégage pour la deuxième année consécutive un résultat positif, et continue ses développements avec des perspectives favorables pour les années à venir, et en particulier une forte progression de son chiffre d'affaires annoncée pour 2020.

Les comptes consolidés font apparaître un chiffre d'affaires consolidé et produits d'exploitation de 13.468.000 €, avec une marge brute de 12.635.000 €, pour un résultat courant des sociétés intégrées de (1.234.000)€. Cela compte tenu du décalage de mise en oeuvre des principaux contrats signés, pour des raisons réglementaires (dont tarifs de l'électricité pour Vergnet). Le portefeuille de nouveaux contrats n'a par contre jamais été aussi élevé, à 30 millions d'euros. Le résultat net total est de (2.069.000) € en amélioration de (+ 195.000€). Le total des capitaux propres du groupe s'élève à 9.242.000 €.

Toutes les délibérations soumises au vote ont été votées à l'unanimité, sauf l'une d'entre elles avec moins 3 voix.

Par Assemblée Générale extraordinaire, les mêmes votants ont autorisé le Conseil d'Administration à proposer une augmentation de capital réservée aux salariés avec un premier plan sur 2 ans, et à réaliser le processus d'une nouvelle dénomination sociale, consacrant la nouvelle stratégie de développement du groupe.