KROGER : devrait souffrir à Wall Street dans le sillage de ses résultats trimestriels

L’américain Kroger devrait ouvrir en fort repli à Wall Street, dans le sillage de résultats mitigés au titre de son deuxième trimestre 2018 (clos le 18 août). Ainsi, le groupe de distribution a dévoilé un bénéfice net sur la période de 508 millions de dollars, ou 62 cents par action, contre 353 millions de dollars, ou 39 cents par action un an pus tôt. A données ajustées, le bénéfice par action ressort à 41 cents, c’est-à-dire au dessus des attentes du consensus FactSet (38 cents).De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 27,87 milliards de dollars sur le deuxième trimestre 2018, contre 27,6 milliards un an plus tôt, mais s'inscrivant en dessous des prévisions du marché (27,93 milliards). A magasins constants, la croissance ressort à 1,6%, là où les analystes anticipaient +1,8%.