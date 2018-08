Kroger : teste un partenariat de distribution avec Alibaba

15/08/2018 | 09:05

Kroger a annoncé mardi en fin de journée un pilote avec la plateforme Tmall Global d'Alibaba, pour proposer certains articles sous sa marque Simple Truth à plus d'un demi-milliard de consommateurs chinois.



'Le commerce en ligne permet à Kroger de grandir rapidement pour atteindre de nouveaux clients et marchés où nous n'opérons pas de magasins physiques, en commençant par la Chine', commente son directeur numérique Yael Cosset.



Le distributeur alimentaire souligne que Simple Truth est devenu la deuxième marque la plus vendue dans ses magasins cinq ans après son lancement, avec plus de deux milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année.



