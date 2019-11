La maison mère de Smith & Wesson veut séparer les armes de ses autres activités

New York (awp/afp) - La maison mère de la mythique marque d'armes à feu Smith & Wesson, American Outdoor Brands, a annoncé mercredi qu'elle souhaitait scinder ses activités en deux entreprises distinctes, avec d'un côté les produits de plein air et de l'autre les pistolets, revolvers et fusils de chasse.

"La transaction proposée, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2020, créerait deux sociétés indépendantes cotées en Bourse", détaille la société dans un communiqué.

Cette séparation devrait permettre aux deux entités, baptisées Smith & Wesson Brands et American Outdoor Brands, de se concentrer sur leur coeur d'activités.

"Il y a eu des évolutions significatives en termes de climat politique, de situation économique, des investissements et du marché de l'assurance depuis que nous avons commencé, avec succès, à nous diversifier", a commenté le président du conseil d'administration, Barry Monheit, dans le communiqué.

"Nous pensons que la séparation en deux sociétés indépendantes permettra à chacune d'entre elles de mieux aligner ses objectifs stratégiques sur ses allocations de capital", a-t-il ajouté.

"Nous pensons également que cette action donnera à la communauté des investisseurs une idée plus claire du potentiel de création de valeur de chacune de ces sociétés indépendantes", a-t-il noté.

Les marchands d'armes aux Etats-Unis souffrent d'une certaine désaffection, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump face à sa rivale démocrate Hillary Clinton, qui promettait un durcissement de la législation sur les armes à feu.

Ils essuient aussi de plus en plus de reproches du grand public à chaque nouvelle fusillade.

Le géant de la distribution Walmart, après une fusillade meurtrière dans une de ses enseignes au Texas en août, a ainsi annoncé en septembre mettre fin à la vente de munitions pour armes semi-automatiques.

Après le carnage dans le lycée de Parkland, en Floride, qui avait fait 17 morts en février 2018, le groupe avait aussi décidé, tout comme l'enseigne de distribution sportive Dick's Sporting Goods et le géant des supermarchés Kroger, de relever à 21 ans l'âge d'achat des armes.

Par ailleurs, sous la pression de leurs clients, de plus en plus d'établissements financiers cherchent à se distancer du secteur des armes à feu.

