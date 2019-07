Krones AG : chute de 20% après son "warning"

11/07/2019 | 12:33

Krones a révisé à la baisse ses projections de bénéfices pour 2019 dans le cadre d’un rapport ce matin.

La société allemande a cité trois raisons principales pour sa faible rentabilité dans le deuxième trimestre. Premièrement, la demande a été faible en raison d'une évolution macroéconomique incertaine, notamment du fait du conflit commercial non résolu entre la Chine et les États-Unis. Deuxièmement, les discussions sur la durabilité des emballages en PET ont également contribué à réduire la rentabilité. Dans la technologie du plastique, Krones propose une vaste gamme de produits et de services pour le conditionnement et le remplissage de boissons dans des récipients en plastique tels que des bouteilles en PET. Par conséquent, les questions de durabilité sont importantes pour Krones. Enfin, la société a été pénalisée par la croissance des coûts, en particulier des coûts des matières premières. En outre, les mesures envisagées par Krones pour réduire ses coûts subissent des retards.



À l'avenir, le conseil d’administration a affirmé qu'il prendra des mesures pour contrer la baisse des bénéfices. Cela comprend un arrêt temporaire de l'embauche. En outre, le développement de l'empreinte mondiale se poursuit, avec notamment une nouvelle usine en Hongrie qui respecte le budget et les délais. Ce projet participe à la volonté du groupe allemand d'utiliser ses avantages concurrentiels en se rapprochant de ses clients. Enfin, il y a de l'espoir, estime Peter Rothenaicher, analyste chez Baader Helvea, car Krones ne souffre plus de problèmes structurels à long terme et la demande reste forte, ce qui signifie que les prévisions de croissance de ventes restent inchangées à 3% pour le reste de l'année.



Dans l’ensemble, malgré les promesses du conseil d’administration, les ajustements apportés par Krones à ses perspectives de bénéfices ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs : le titre chute de 20% après l’annonce faite au cours de la session matinale.



Rédigé par Benjamin P.