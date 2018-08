KTM confirme sa performance semestrielle et dévoile ses ambitions annuelles

Zurich (awp) - Le groupe industriel KTM Industries a confirmé lundi la performance record réalisée au cours du premier semestre, qui lui permet de boucler la période sur un bénéfice net de 52,7 millions d'euros, en hausse de plus d'un quart (+27%) en rythme annuel.

Dans la foulée, le motoriste autrichien coté sur SIX a levé le voile lundi dans son rapport intermédiaire sur ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir, un chiffre d'affaires consolidé avoisinant 1,57 milliard d'euros et un résultat opérationnel (Ebit) d'au moins 160 millions.

Si en chiffres absolus, l'Europe et l'Amérique du nord devraient être les principaux moteurs de croissance du groupe, c'est en Inde et en Asie du Sud-Est que KTM attend la poussée la plus forte. L'entreprise entend également étoffer sa présence en Amérique du sud en installant une représentation en Colombie.

