KTM renforce sa présence en Australie et en Nouvelle Zélande

Zurich (awp) - Le constructeur de motos KTM Industries a repris, via sa filiale KTM Sportmotorcycle, la totalité de la société australienne Motorcycle Distributors Australia, renforçant par cette opération sa présence sur l'île-continent et en Nouvelle Zélande.

Le groupe autrichien, coté à la Bourse suisse, détenait auparavant une participation 26% dans Motorcycle Distributors Australia. L'opération permet d'intégrer entièrement les filiales australiennes Butmac (distributeur KTM) et HQVA (distributeur Husqvarna), ainsi que la succursale néo-zélandaise KTM Motorcycle Distributors NZ, a précisé KTM Industries jeudi dans un communiqué.

Avec plus de 10'000 deux-roues KTM et Husqvarna vendus dans ces deux pays, l'Australie et la Nouvelle Zélande représentent le 3e plus grand marché au niveau mondial pour le groupe.

