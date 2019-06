Kudelski: Nancy Goldberg directrice marketing et vice-présidente exécutive

Zurich (awp) - Kudelski a annoncé la nomination de Nancy Goldberg au poste de directrice marketing (Chief Marketing Officer, CMO) pour s'occuper des ventes et du marketing de la division Digital TV. La nouvelle directrice sera également vice-présidente exécutive et membre de la direction de groupe, a précisé le groupe ce Cheseaux-sur-Lausanne jeudi soir. Elle remplace Pierre Roy, qui prend sa retraite après 25 années passées au service du groupe.

Nancy Goldberg est une professionnelle de la vente et du marketing et elle a notamment travaillé auparavant pour Technicolor, RealNetworks, Deluxe et Amazon Web Services.

Cité dans le communiqué, le directeur général André Kudelski a notamment relevé que la nouvelle directrice dispose de relations solides à l'intérieur des organisations qu'elle a dirigées et avec ses clients. "Cette capacité nous sera très utile pour nous permettre de nous développer en dehors de notre base de clients traditionnels tout en renforçant notre présence existante".

Mme Goldberg sera basée à Phoenix, en Arizona

rp