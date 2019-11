Kudelski Security nomme Derek Phillips directeur des ventes

Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Kudelski Security, filiale du groupe éponyme, a un nouveau directeur des ventes en la personne de Derek Phillips. Justifiant d'une expérience de plus de 20 ans dans la vente et la technologie, et actuellement au service du cabinet de conseil aux entreprises Deloitte, le futur responsable des ventes de la division spécialisée dans cybersécurité prendra ses nouvelles fonctions le 2 décembre prochain, indique l'entreprise valdo-arizonienne jeudi soir dans un communiqué.

buc/rp