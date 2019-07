Kudelski engage à tour de bras dans la cybersécurité

Genève (awp) - Kudelski fait feu de tout bois dans le secteur en expansion de la cybersécurité, enjeu majeur pour les entreprises avec l'essor du numérique et de la crypto-économie. Le groupe valdo-arizonien a doublé les effectifs au sein de ses centres spécialisés de Cheseaux et Phoenix et s'étend en Europe, comme l'a confié à AWP le directeur général de sa division Security, Rich Fennessy.

L'an dernier, le chiffre d'affaires de Kudelski Security (151 millions de dollars) a représenté environ un sixième de l'ensemble des recettes du groupe, en pleine réorientation vers la cybersécurité après la vente de ses décodeurs pour la télévision. Le chemin est long, de gros investissements sont nécessaires avant la rentabilité nette du nouveau modèle, mais Kudelski décèle un important potentiel.

"Le marché mondial de la cybersécurité a représenté l'an dernier 116 milliards de dollars, sachant que les dommages globaux par les pirates informatiques sont estimés à 1500 milliards de dollars par an", a expliqué M. Fennessy. "Nous voulons nous profiler en particulier dans le créneau le plus porteur, la gestion des solutions de sécurité (Managed Security Services ou MSS)", soit la gestion mutualisée des cybermenaces, a-t-il ajouté.

"Ce secteur à forte valeur ajoutée croît plus vite que les autres pans de la cybersécurité que sont par exemple les produits de sécurité (antivirus) ou le consulting, où nous sommes aussi présents", a observé le responsable de Kudelski Security.

La division vise une croissance annuelle moyenne des ventes de 12% à 15%. Actuellement, 325 personnes travaillent spécifiquement dans les services de cybersécurité de Kudelski, dont la moitié en Suisse. Ces effectifs ont doublé ces deux dernières années au sein des Cyber Fusion Centers de Cheseaux et dans l'Arizona. "Une quarantaine de postes sont en ce moment à pourvoir et la tendance va se poursuivre", assure M. Fennessy.

Mais il y a pénurie de spécialistes. "A l'échelle mondiale, il manque 3 millions d'experts en sécurité IT. La Suisse n'est pas épargnée, mais nous bénéficions ici de la proximité de l'EPFL et des Hautes écoles d'ingénierie", relève le patron américain.

Responsable du Cyber Fusion Center de Cheseaux, Olivier Spielmann constate depuis l'an dernier "une recrudescence des attaques destinées au minage de cryptomonnaies".

