Kudelski transfère les affaires SmarDTV-Device à Neotion

Zurich (awp) - Kudelski et Neotion ont conclu un accord pour le transfert des activités "Conditional Access Modules" (CAM) et "Décodeurs" de SmarDTV à SmarDTV Global, une filiale de Neotion. Le groupe prévoit que la transaction implique un paiement initial en numéraire de 20 millions de dollars, sous réserve d'ajustements à la clôture, ainsi que la possibilité de paiements additionnels basés principalement sur les volumes de ventes de CAMs et de décodeurs durant la période allant jusqu'à fin 2021.

Kudelski conservera certains actifs, notamment les bâtiments à la Ciotat en France, et à Steeton au Royaume-Uni, ainsi que tous les brevets. La transaction devrait être finalisée d'ici fin août, a précisé la société vaudoise mardi dans son communiqué.

Le président et administrateur délégué André Kudelski a déclaré que ce transfert d'actifs "à un acteur solide du marché s'inscrit dans la stratégie de notre groupe de se concentrer sur les activités principales dans lesquelles il a ou atteindra une masse critique et une rentabilité qui lui permettent de financer ses initiatives de croissance".

Nagra et Conax, entités opérationnelles de Kudelski, continueront à gérer les relations commerciales avec leurs clients pour la partie CAM. Elles distribueront les CAMs de SmartTV Global sur leurs marchés respectifs. Par ailleurs, Kudelski et Neotion collaboreront étroitement durant la phase de transition pour assurer un suivi optimal des activités.

rp/al