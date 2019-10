U-blox et Kudelski renforcent leur collaboration dans l'IoT

Zurich (awp) - U-blox et Kudelski ont renforcé leur partenariat pour protéger les objets connectés (IoT) et leur environnement. Les deux entreprises technologiques offriront leur expérience aux fabricants de ce type d'appareils afin de les rendre plus fiables, ont-elles indiqué jeudi.

Grâce à l'IoT Security Lab, un service de conseil proposé conjointement par les deux entreprises, les clients peuvent recevoir des évaluations des menaces et du niveau de sécurité de leurs produits et ce, afin d'identifier les vulnérabilités, précise le communiqué.

Les clients pourront s'appuyer sur l'expertise de Kudelski et U-blox, sans avoir besoin d'investir dans l'emploi et la formation de spécialistes en interne, qui sont rares et difficiles à trouver. Les applications des clients pourront également être intégrées sur la plateforme IoT de Kudelski, qui protège la confidentialité et l'intégrité des données, de l'appareil au réseau.

