Kühne Holding ambitionne un 2e siège d'administrateur chez Hapag Lloyd

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne Holding veut renforcer sa présence auprès de l'armateur allemand Hapag Lloyd, dont il détient une participation de 30%. Le groupe de Schindellegi veut obtenir un deuxième siège au conseil d'administration de la société de Hambourg.

Klaus-Michael Kühne s'est dit être à disposition pour intégrer l'organe de surveillance.

Hapag Lloyd est détenu à respectivement 30% par Kühne Maritime, filiale du groupe suisse, et par le chilien CSAV. La ville de Hambourg détient une participation de 13,9% et les fonds souverains d'Arabie saoudite et du Qatar ensemble 22,5%. La part du flottant se situe à 3,6%.

