Kühne+Nagel étend son partenariat avec Huel

Zurich (awp) - Le groupe Kühne+Nagel a signé un contrat sur plusieurs années avec le producteur de compléments alimentaires américain Huel, dont il assurera le stockage et la distribution des produits dans une douzaine de pays européens depuis son centre de Swiecice (Pologne).

Huel recourt déjà au logisticien de Schindellegi pour livrer ses clients au Royaume-Uni et au Luxembourg. L'ouverture d'un troisième centre de distribution en Pologne a pour but "de réduire encore les délais de livraison et d'améliorer le niveau de service pour nos clients", a déclaré Neville Dobson, en charge de la logistique chez Huel, cité mardi dans un communiqué.

L'ouverture d'un quatrième centre avec Kühne+Nagel est prévu pour le troisième trimestre 2020. Aucun détail financier n'a filtré sur l'extension du partenariat.

