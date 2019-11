Kühne+Nagel reprend la logistique du néerlandais Rotra

Zurich (awp) - Le groupe de logistique et transports Kühne+Nagel a fait l'acquisition des activités de transports terrestres et de logistique du néerlandais Rotra. Ce dernier réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros avec quelque 800 employés, a indiqué le groupe de Schindellegi mardi soir. Les détails financiers de la transaction ne sont pas révélés.

Rotra est actif principalement aux Pays-Bas et en Belgique. Il détient une flotte de plus de 200 camions et réalise des transports dans toute l'Europe. Ces activités viennent compléter le réseau existant de Kühne+Nagel de manière idéale, selon ce dernier.

Rotra est une société en mains familiales. Les secteurs fret aérien et maritime et les activités de terminal de conteneurs restent au sein de l'entreprise. La transaction avec Kühne+Nagel est encore soumise aux conditions habituelles, dont le feu vert des autorités de concurrence concernées.

rw/rp