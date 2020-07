Performance en repli mais supérieure aux attentes pour Kühne+Nagel

Zurich (awp) - Le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel a enregistré une performance en repli au premier semestre, mais nettement supérieure aux projections de la communauté financière. Au vu des bons résultats à mi-parcours, l'entreprise entend revenir sur sa décision de suspendre le versement du dividende pour 2019.

Les ventes nettes réalisées entre janvier et juin se montent à 9,81 milliard de francs suisses, en repli de 7,5% au regard de la même période un an plus tôt, indique le logisticien de Schindellegi mardi dans un communiqué. Le produit brut accuse quant à lui un repli de 9,1% à 3,65 milliards.

Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 18,0% à 419 millions. Le bénéfice net, après minoritaires, est ressorti à 308 millions, soit 19,4% de moins qu'au premier semestre 2019. L'entreprise souligne l'effet positif des gains de parts de marché et des économies de coûts initiées à l'échelle du groupe.

"Les décisions stratégiques que nous avons prises ces dernières années ont également un effet positif pendant la crise de coronavirus", a commenté le président du conseil d'administration Jörg Wolle, soulignant que grâce à la numérisation, l'entreprise est restée pleinement opérationnelle même pendant la période de confinement.

Les chiffres publiés par le groupe schwytzois ont allègrement dépassé les attentes les plus optimistes des analystes sondés par AWP à quasiment tous les niveaux. Seul le produit brut s'est inscrit tout en haut de la fourchette des projections.

Forte de cette performance, l'entreprise va convoquer ses actionnaires à une assemblée générale extraordinaire début septembre pour leur proposer le versement d'un dividende de 4,00 francs suisses par action au titre de l'exercice 2019, après l'avoir dans un premier temps suspendu au plus fort de la crise afin de préserver ses liquidités.

La direction de Kühne+Nagel s'est gardée de formuler des prévisions chiffrées pour le reste de l'exercice. En dépit de l'assouplissement progressif de la situation du marché, l'entreprise continuera "à suivre de près les effets de la crise de coronavirus au cours du second semestre", a affirmé son président, cité dans le communiqué.

