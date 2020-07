Zurich (awp) - Le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel (K+N) publie mardi 21 juillet ses résultats au premier semestre 2020. Huit analystes se sont penchés sur la question des prévisions:

S1 2020E (en mio CHF) cons. AWP S1 2019A ventes nettes 9'433 10'600 bénéfice brut 3'621 4'015 Ebit 341 511 bénéfice net 266 384 bénéfice net* 262 382 * après minoritaires

FOCUS: le deuxième trimestre aura été compliqué pour Kühne+Nagel, en raison de la mise à l'arrêt de l'activité économique dans nombre de pays aux quatre coins du globe. Certains analystes relèvent toutefois que la situation pourrait n'avoir pas été aussi terrible que craint, au vu du redressement des volumes transportés observée à partir de mai.

Le fret aérien a été durement touché, avec l'effondrement des capacités disponibles sur les vols de ligne, alors que presque tous les vols commerciaux ont été suspendus. Le logisticien de Schindellegi a ainsi dû affréter lui-même des avions pour transporter ses marchandises, ce qui risque d'avoir plombé tant les recettes brutes que le résultat opérationnel (Ebit).

A plus long terme, la crise sanitaire risque de transformer profondément l'ensemble de la branche, dans la mesure où celle-ci est confrontée à un effondrement de la demande dans certains secteurs, alors qu'elle explose dans d'autres domaines. Afin de gérer cette mutation, les groupes logistiques devront disposer d'un réseau international éprouvé dans les pays où ils opèrent, ce dont Kühne+Nagel, très présent à l'international, devrait pouvoir tirer profit.

OBJECTIFS: lors de la présentation des chiffres au premier trimestre, l'entreprise s'était abstenue de formuler des prévisions détaillées pour ses différentes divisions pour l'année en cours en raison des incertitudes liées à la pandémie. Les objectifs stratégiques à l'horizon 2022 avaient été confirmés lors d'une présentation aux investisseurs, mais la dégradation du contexte économique pourrait les remettre en question.

POUR MÉMOIRE: en avril, le président d'honneur du groupe, Klaus-Michael Kühne, avait affirmé au quotidien allemand Handelsblatt que la pandémie de coronavirus pouvait occuper le monde encore quelque temps. "Plus la crise dure, plus cela devient dangereux", avait-il prévenu, soulignant la présence de K+N dans plus d'une centaine de pays. "Nous sentirons toujours très vite si le coronavirus vient à connaître une nouvelle flambée", avait affirmé l'entrepreneur allemand.

Il est d'ores et déjà clair que la pandémie va marquer durablement l'entreprise. "Il se pourrait que le groupe compte à la fin 20 à 25% de collaborateurs en moins qu'avant la crise", avait laissé entendre le président d'honneur dans un autre entretien au journal allemand Welt, décrivant le deuxième trimestre comme un "moment de vérité" pour K+N.

COURS DE L'ACTION: la nominative Kühne+Nagel s'est plutôt bien remise de la chute occasionnée par le coronavirus. Après avoir atteint son plus haut de l'année à 167,30 francs suisses, elle avait plongé en mars à 120,50 francs suisses. Actuellement, le cours se situe à nouveau autour de 159,90 francs suisses, ce qui correspond à une contraction de 1,8% depuis le début de l'année.

