Kuehne + Nagel : UBS passe à l'achat

23/11/2018 | 11:05

UBS a relevé de neutre à l'achat son conseil sur l'action du groupe logistique suisse Kuehne + Nagel, qui est jugée survendue. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 158 à 169 francs suisses, soit un potentiel de hausse supérieur à 20%.



UBS est d'avis que le marché se montre exagérément pessimiste 'sur l'impact des volumes d'échanges' : certes, ces derniers ralentissent, mais la Bourse factorise actuellement une progression des volumes et du CA de 1 à 3% d'ici 2022.



Visant pour leur part des progressions d'entre 4 et 6%, les analystes ne sont pas d'accord. Selon leurs calculs, l'escalade des droits de douane venue des Etats-Unis 'ne devrait pas faire dérailler la croissance du commerce mondial : même dans le pire des scenarii, nous viserions toujours une progression de 3,8%', indique UBS.



De plus, ajoute le bureau d'études, 'Kuehne + Nagel a déjà prouvé qu'il est capable d'augmenter sa part de marché même lorsque la conjoncture se dégrade, comme en 2009'. Le groupe pourrait également améliorer sa rentabilité grâce à ses nouveaux systèmes d'information. Autant d'éléments qui selon UBS ne sont pas intégrés dans les cours.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.