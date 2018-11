Kuehne + Nagel : soutenu par un relèvement d'analyste

23/11/2018 | 13:49

Kuehne + Nagel s'adjuge 3,2% à Zurich, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à 'achat' son conseil sur l'action du groupe logistique suisse, ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 158 à 169 francs suisses, soit un potentiel de hausse supérieur à 20%.



UBS est d'avis que le marché se montre exagérément pessimiste 'sur l'impact des volumes d'échanges' : la Bourse factorise actuellement une progression des volumes et du CA de 1 à 3% d'ici 2022, alors qu'il vise pour sa part des progressions d'entre 4 et 6%.



Le bureau d'études ajoute que 'Kuehne + Nagel a déjà prouvé qu'il est capable d'augmenter sa part de marché même lorsque la conjoncture se dégrade, comme en 2009', et qu'il pourrait aussi améliorer sa rentabilité grâce à ses nouveaux systèmes d'information.



