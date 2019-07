Kühne+Nagel conclut un partenariat avec Decathlon en Colombie

Zurich (awp) - Le groupe de transport Kühne+Nagel et le distributeur d'articles de sport Decathlon ont conclu un partenariat en Colombie. Le contrat porte sur l'exploitation d'un centre de distribution dans le port de Carthagène des Indes pour une durée de cinq ans et comprend le stockage, le traitement des formalités douanières, ainsi que l'importation et l'exportation de marchandises.

Une nouvelle halle de stockage d'une surface de 23'000 mètres carrés verra le jour à cet effet, indique le logisticien de Schindellegi lundi soir.

Kühne+Nagel maintiendra également un dépôt dans la capitale Bogota, à partir duquel seront distribués les produits Decathlon pour le marché colombien, poursuit le communiqué.

