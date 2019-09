Kühne+Nagel proposera des solutions neutres en carbone en 2020

Zurich (awp) - Kühne+Nagel entend proposer des solutions de transport neutres en carbone dès l'année prochaine. Pour ce faire, le logisticien de Schindellegi va d'un côté réduire ses propres émissions, et d'un autre proposer à ses clients des solutions visant à diminuer leur empreinte carbone.

Dans une première étape, tous les envois maritimes groupés livrés seront neutres en carbone à compter de 2020, a assuré Kühne+Nagel lundi dans un communiqué.

Le programme baptisé "Net Zero Carbon" comprend l'identification, la réduction et la compensation des émissions de dioxyde de carbone (CO2). Afin de soutenir ses clients vers la neutralité carbone, Kühne+Nagel s'est engagé dans des projets en faveur de l'environnement au Myanmar et en Nouvelle-Zàlande.

L'entreprise participe par ailleurs à des projets de compensation environnementale, permettant de réduire le CO2 retenu dans l'atmosphère. Les crédits carbone ainsi réalisés correspondent aux standards internationaux les plus élevés, selon le communiqué.

