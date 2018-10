Kühne+Nagel renforce sa présence en Indonésie via une acquisition

Zurich (awp) - Kühne+Nagel a annoncé lundi soir étendre ses activités en Asie du Sud-Est en reprenant les activités logistiques de la société indonésienne Wira Logistics. Le prix de l'achat n'a pas été communiqué.

L'entreprise de Schindellegi décrit cette acquisition comme stratégique afin de renforcer le réseau d'entrepôts et de distribution qu'elle possède en Indonésie. Ce marché est en croissance, selon le communiqué. En Indonésie, les importations et les exportations représentent près de 300 milliards de dollars américains par an, soit 295 milliards de francs suisses. La classe moyenne, en plein essor, génère un pouvoir d'achat accru, ce qui en fait un marché de consommation important pour de nombreuses entreprises.

Gianfranco Sgro, membre de la direction de Kühne+Nagel International, cité dans le communiqué, explique que "l'Indonésie est sans doute le marché internet le plus important d'Asie du Sud-Est en termes de taille, de classe moyenne émergente et de population formée au numérique. Avec cette acquisition, nous pouvons tirer parti de notre stratégie globale de commerce électronique."

Kühne+Nagel a commencé ses activités en Indonésie en 1992. Le groupe assure être devenu au fil des ans le partenaire logistique de choix pour de nombreuses multinationales, mais aussi des entreprises locales.

Le logisticien compte 79'000 employés dans plus de 100 pays.

