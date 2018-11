Kühne+Nagel s'empare de l'américain Quick International Courier

Zurich (awp) - Le groupe de logistique et de transport Kühne+Nagel annonce mercredi l'acquisition de Quick International Courier, prestataire américain de solutions sur mesure pour l'aéronautique et la pharma. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.

Le rachat de Quick représente un "jalon important" dans la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise et la confirmation de sa position de leader du fret aérien, écrit mercredi l'entreprise établie à Schindellegi, dans le canton de Schwyz. L'opération constitue "un nouvel accélérateur de croissance du réseau et d'amélioration du portefeuille global de solutions", s'est félicité le patron Detlef Trefzger, cité dans un communiqué.

Fondé en 1981 et basé dans l'État de New-York, Quick emploie quelque 5500 salariés et revendique un chiffre d'affaires net de "plus de 200 millions de dollars" (presque autant en francs suisses).

Les unités qui composent l'entreprise - Sterling Aviation, QuickSTAT, Quick Healthcare et Quick Logistics - continueront d'opérer sous leur marque respective, assure le logisticien de Schindellegi.

La transaction reste sujette aux autorisations habituelles. Aucune date de finalisation n'a été articulée.

buc/vj