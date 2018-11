Kühne + Nagel vise une grosse acquisition, mais exclut toute offre hostile

Zurich (awp) - Kühne + Nagel multiplie dans la presse les déclarations d'intention quant à une grosse acquisition. Après s'être confié à l'agence Bloomberg sur le sujet, le directeur général du logisticien, Detlef Trefzger, a précisé à Finanz und Wirtschaft vendredi exclure toute offre de rachat unilatérale.

Les deux parties devraient ainsi être prêtes à négocier. "Nous ne lancerons aucune offre hostile de rachat", a assuré le timonier du groupe de Schindellegi. Concernant un éventuel intérêt de Kühne + Nagel pour son concurrent bâlois Panalpina, M. Trefzger s'est contenté de se montrer "prêt au dialogue".

La question du financement n'inquiète pas non plus le groupe de Suisse centrale. "Notre bilan est suffisamment solide et nous disposons de surcroît d'un capital autorisé additionnel", a souligné M. Trefzger.

