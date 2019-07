Zurich (awp) - Le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel dévoile mardi ses résultats au 2e trimestre 2019. Huit analystes ont fourni leurs anticipations en vue d'établir le consensus AWP.

S1 2019E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2018A prévisions bénéfice brut 4'043 3'988 - 4'079 3'806 7 Ebitda 857 855 - 860 608 3 Ebit 510 503 - 517 501 7 bénéfice net* 385 381 - 390 389 4 * après minoritaires

FOCUS: L'environnement est redevenu un peu plus difficile pour l'entreprise schwyzoise de logistique, la branche demeurant très exposée à l'évolution de la conjoncture mondiale. Selon les analystes, la croissance des volumes devrait avoir quelque peu souffert au deuxième trimestre 2019 du côté de K+N. Néanmoins, comme d'habitude, il est probable que le groupe présente une performance supérieure à celle du marché dans son ensemble.

La croissance de l'EBIT devrait aussi avoir fléchi, note la Banque cantonale de Zurich. Plusieurs analystes évoquent aussi à ce titre la restructuration en cours dans la logistique contractuelle. Les experts tablent encore sur un ralentissement de la croissance des volumes dans le fret maritime.

Dans le fret aérien, la marge brute par tonne devrait s'afficher en hausse à la faveur de la reprise de Quick International Courier. Cette acquisition majeure permet à Kühne+Nagel d'étoffer son offre dans les secteurs en forte croissance de l'aviation, de la pharmacie et de la santé. L'acquisition de Quick contribue désormais au résultat pour la deuxième fois.

OBJECTIFS: Kühne+Nagel ne fournit pas de prévisions à court terme. A moyen terme, soit d'ici 2022, le groupe ambitionne de croître deux fois plus rapidement que le marché en visant une marge de conversion de plus de 16% (2018: 12,8%; 2017: 13,3%; 2016: 14,0%). Cet indicateur exprime le rapport entre la marge brute et l'Ebit. D'ici 2022, la tendance devrait être nettement à la hausse, principalement grâce à l'introduction des services d'expédition semi-automatisés (eTouch). Selon Barclays, le principal enjeu pour atteindre ces objectifs ambitieux à moyen terme est d'affronter les marchés, qui sont toujours en croissance mais toujours très volatils.

POUR MEMOIRE: Après un quatrième trimestre 2018 décevant, Kühne+Nagel a bien débuté l'année en cours à la faveur notamment de l'évolution favorable du fret maritime. Le fret aérien a subi un léger recul. Et le secteur de la logistique contractuelle - où, par exemple, l'entreposage de marchandises est proposé - ne s'est pas non plus montré très convaincant. Comme l'écrit la Royal Bank of Scotland, le "recentrage" de la logistique contractuelle devrait maintenant être sur la bonne voie.

COURS DE L'ACTION: cette année, l'action a progressé de 14,5%, une valeur inférieure à celle de la croissance de l'indice SMI, lequel a bondi de 18%. Après avoir atteint près de 150 francs suisses en avril, le titre est retombé le mois suivant à 130 francs suisses. Actuellement, il se traite à 144,80 francs suisses, un niveau toujours inférieur à celui affiché durant l'été 2018, soit 160 francs suisses.

