Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel publie ses résultats du troisième trimestre le jeudi 18 octobre. Huit analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

T3 2018E (en mio CHF) cons. AWP T3 2017A ventes nettes 5'160 4'710 bénéfice brut 1'919 1'759 Ebit 256 233 bénéfice net* 199 183 *après minoritaires

FOCUS: Kühne+Nagel connaît une croissance supérieure à la moyenne du marché, dans un marché encore très fragmenté. Selon les analystes, cette tendance devrait s'être poursuivie au troisième trimestre, où la société a été saluée pour l'utilisation de solutions numériques. Pour l'instant, l'entreprise ne devrait pas avoir souffert de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Lors de la présentation des chiffres semestriels, la société se disait avant tout préoccupée par le Brexit. "Si l'union douanière est dissoute, nous devrons renforcer nos capacités de dédouanement", a averti le chef des finances Markus Blanka-Graff. Un accord avec l'Union européenne sur la sortie britannique semble de moins en moins probable.

Par division, les experts s'attendent à une croissance des volumes de 8% dans le secteur du fret maritime. Le bénéfice brut par tonne devrait peu évoluer. Selon la Banque cantonale de Zurich, l'augmentation des coûts liés au carburant pourraient s'avérer plus que proportionnelle.

Dans le fret aérien, une augmentation du tonnage entre 10 et 17% est attendue. Les récentes acquisitions dans le domaine des denrées périssables devraient soutenir la croissance.

Pour les deux plus petites unités de l'entreprise, le transport de fret par terre et la logistique contractuelle, les experts s'attendent à une croissance mais moins rapide que par le passé.

OBJECTIFS: à l'horizon 2022, l'entreprise a pour ambition de croître deux fois plus vite que l'ensemble du marché et d'atteindre une marge de conversion (rapport entre entre les revenus nets et l'Ebit) de plus de 16% (2017: 13,3%; 2016: 14,0%). Kühne+Nagel vise une marge de conversion d'au moins 30% dans le fret maritime et aérien.

POUR MEMOIRE: le principal défi de la société de Schindellegi reste le même, à savoir atteindre ses ambitieux objectifs à moyen terme. Les marchés de fret sont en croissance mais ils sont très volatils. Les transporteurs sont très dépendants des dynamiques du marché mondial, qu'ils ne peuvent vraiment pas influencer.

Au troisième trimestre, le logisticien a poursuivi sa stratégie d'acquisitions. Il a repris les activités logistiques de la société indonésienne Wira Logistics. En août, il annonçait l'acquistion de Panatlantic en Equateur. Le réseau logistique local a été étendu en Asie centrale et dans le Caucase.

COURS DE L'ACTION: l'action de Kühne+Nagel a été touchée par les corrections boursières de la semaine dernière. En comparaison avec son plus haut en début d'année, elle a perdu 23% de sa valeur. Elle se négocie actuellement autour de 140 francs suisses.

