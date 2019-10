Kumulus Vape : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019; Malgré la polémique US, Kumulus Vape enregistre un nouveau trimestre record

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », enregistre au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 2,7 M€.

Ce niveau d'activité historique constitue une très bonne performance dans un contexte conjoncturel moins favorable pour le secteur de la cigarette électronique. En effet, la polémique intervenue cet été aux États-Unis à la suite du détournement de l'usage traditionnel de la cigarette électronique a pesé sur la dynamique de la filière avec une baisse des ventes estimée de 25% à 30% en France. Face à ces conditions de marché provisoirement dégradées, Kumulus Vape a démontré sa capacité de résistance et a continué de prendre des parts de marché.

En cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 7,4 M€.

Au regard de ces éléments et de la reprise constatée du marché français, Kumulus Vape confirme son objectif de réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires avoisinant 11 M€, contre 6,5 M€ en 2018, soit une croissance attendue supérieure à 60% sur l'année.

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques françaises d'eliquide comme Fruizee ou Swoke. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

