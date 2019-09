1er semestre 2019

Poursuite d'une forte croissance rentable

Des résultats qui intègrent des efforts de structuration

nécessaires pour préparer l'accélération

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de ses résultats semestriels. Les comptes ont été arrêtés lors d'un Conseil d'administration qui s'est réuni le 24 septembre 2019.

Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape, commente la publication : « Le premier semestre a été très riche pour Kumulus Vape. Durant cette période de structuration, nous avons réalisé d'importants investissements afin de préparer la croissance future, avec l'emménagement début 2019 dans de nouveaux locaux à Corbas (de 300 m² historiquement à plus de 2 600 m²), notre entrée en Bourse réussie et le doublement de notre équipe commerciale afin d'accompagner notre fort développement. Tous ces efforts vont porter leurs fruits dès le second semestre où nous attendons une croissance toujours soutenue accompagnée d'une amélioration de la rentabilité ».

Sur le premier semestre 2019, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 4,7 M€, en progression de près de 80% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance traduit la très bonne orientation de l'activité et valide la stratégie de développement initiée par le management.

Des résultats qui intègrent la transformation du groupe

Durant le semestre, Kumulus Vape a concentré ses efforts sur la transformation nécessaire de l'entreprise avec le déménagement sur un nouveau site plus vaste prêt à absorber la croissance de demain et l'entrée en Bourse de la Société. Les résultats de la période intègrent donc ce changement de dimension en cohérence avec ses objectifs. Un fort effet de levier est attendu dès le second semestre.

La marge brute s'établit à 1,2 M€ en hausse de plus de 50% par rapport au premier semestre 2018. Elle représente ainsi 24,4% du chiffre d'affaires contre 28,9% au premier semestre 2018. Cette évolution reflète la hausse de la contribution des activités B2B (73% du chiffre d'affaires du semestre).

L‘Excédent brut d'exploitation (EBE) semestriel ressort à 170 K€. Il intègre la hausse des coûts d'exploitation engagés afin d'accompagner la forte croissance de l'entreprise. Ainsi les charges externes progressent de 63% intégrant en particulier l'intensification des efforts marketing et commerciaux. Les charges de personnel, quant à elles, progressent de 74% intégrant les recrutements opérés sur la période.

Le résultat courant avant impôt ressort à 145,4 K€.

Le résultat net reste positif à hauteur de 50,2 K€. Il intègre des charges exceptionnelles (92 K€) liées au déménagement et aux frais d'introduction en bourse.

Au 30 juin 2019, Kumulus Vape affiche des capitaux propres de 1,2 M€, une trésorerie de près de 135 K€ et une dette financière d'un montant de 536 K€. Le bilan est donc particulièrement sain.

Cap des 11 M€ de chiffre d'affaires

Progression attendue des résultats sur l'ensemble de l'exercice

Sur le second semestre, la bonne orientation de l'activité devrait se poursuivre avec une augmentation du nombre de commandes, un accroissement constant de comptes ouverts BtoB et une évolution favorable du panier moyen. Dans cette perspective, Kumulus Vape confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires avoisinant les 11 M€ en 2019 (contre 6,5 M€ en 2018). La rentabilité est également attendue en progression par rapport à l'ensemble de l'exercice 2018.

Kumulus Vape prévoit de renforcer ses forces de vente et d'intensifier ses efforts marketing et de visibilité, en particulier en matière de référencement web. La Société entend également s'appuyer sur de nouveaux leviers de croissance et d'appréciation des marges comme le renforcement de la contribution de ses produits en marque propre.

Dans le cadre de la poursuite de son développement à l'international, la société souhaite continuer à renforcer sa présence sur les grands salons du secteur.

Enfin, le groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer significativement ses positions sur son marché.

Grâce à sa nouvelle plateforme logistique intégrée et aux investissements importants réalisés au premier semestre, Kumulus Vape est désormais en ordre de marche pour traiter jusqu'à 80 M€ de commandes par an, sans dépenses supplémentaires.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

31 octobre 2019 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques comme Justfog ou Dotmod. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 25 salariés.

