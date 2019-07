Kumulus Vape : Kumulus Vape : Mise à disposition des états financiers 2018

Mise à disposition des états financiers 2018

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public un document relatif aux états financiers de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de Kumulus Vape - www.kumulusvape.fr - dans la rubrique Investisseurs.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

31 juillet 2019 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Créée en 2012, la Société Kumulus Vape est l'un des leaders français de la distribution de cigarettes électroniques pour vapoteur, d'eliquides et d'arômes concentrés pour DIY. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce dédiée aux particuliers, et son activité grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

Contacts

KUMULUS VAPE

Directeur de la communication

Vincent Baudoin

v.baudoin@kumulusvape.fr

Tél. : 06 10 84 52 59

ACTIFIN

Relations presse

Aminata Doucouré

adoucoure@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 23

ACTIFIN

Communication financière

Julien Mouret

jmouret@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14



