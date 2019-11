Kumulus Vape : Kumulus Vape : Reprise du marché de la vape, Octobre record pour Kumulus Vape : 1 M EUR de CA

Reprise du marché de la vape

Octobre record pour Kumulus Vape : 1 M€ de CA

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), un des leaders français du e-commerce de la vape, constate aujourd'hui les signes encourageants d'une reprise du marché de la cigarette électronique en France. Ce rebond intervient après la polémique survenue cet été aux États-Unis, qui avait pesé sur la dynamique de la filière française.

Malgré un contexte moins favorable pour le secteur, Kumulus Vape a continué de prendre des parts de marché, ce qui s'est traduit par un niveau d'activité historique au troisième trimestre 2019. Cette tendance positive s'est confirmée au début du quatrième trimestre, permettant à la Société de signer un mois d'octobre record avec 1 M€ de chiffre d'affaires réalisé sur la période. Ce niveau de ventes, jamais atteint sur un mois, représente une hausse de 37% par rapport au mois d'octobre de l'exercice 2018.

Au regard de cette solide dynamique, Kumulus Vape confirme son objectif de réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires avoisinant 11 M€, contre 6,5 M€ en 2018, soit une croissance attendue supérieure à 60% sur l'année.

« La reprise du marché de la cigarette électronique confirme l'adhésion croissante des consommateurs à la vape, dont les bénéfices comme outil de sevrage tabagique sont aujourd'hui incontestablement établis. Ce rebond met ainsi un terme à la polémique des derniers mois. Cette visibilité retrouvée conjuguée avec les performances réalisées en octobre nous permet d'aborder la fin de l'exercice avec confiance, alors que débute ce vendredi la saison des achats de Noël avec le ‘Black Friday' », confirme Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires 2019 : le 13 février 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques comme Koddopod ou SMOK. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

