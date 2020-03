Kumulus Vape : Kumulus Vape entre dans le classement des champions européens de la croissance.

Communiqué de presse

Corbas, le 5 mars 2020

Kumulus Vape entre dans le classement des champions européens de la croissance

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), un des leaders français du e-commerce de la vape, annonce aujourd'hui son entrée dans le quatrième classement annuel des « Champions européens de la Croissance » établi par le Financial Times, en partenariat avec Statista.

Kumulus Vape se classe ainsi directement à la 254ème place de ce palmarès distinguant les 1000 entreprises ayant réalisé les plus fortes croissances d'activité sur la période 2015-2018.

Cette distinction est le prolongement du classement publié par Les Echos Week-End en février qui distinguait sur les mêmes critères les 500 champions de la croissance français. Avec une progression de plus de 646% du chiffre d'affaires sur la période 2015-2018, Kumulus Vape se classait ainsi en 37ème position au niveau national, tous secteurs confondus, et 3ème en région Auvergne Rhône-Alpes.

« Cette nouvelle distinction est un encouragement à poursuivre avec nos équipes la stratégie offensive qui nous a permis de nous imposer en moins de huit ans parmi les premiers acteurs de la vape. Cette réussite est aussi le fruit d'un engagement constant dans la lutte contre le tabac et la promotion de notre filière. L'aventure ne fait que commencer avec de nouveaux défis à relever en France et à l'International. » déclare Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimente?s, avec des marques de matériel d'exception comme Voopoo ou Innokin. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est éleve? à 10,6 M€ en 2019, soit une progression de 63% par rapport à 2018. Kumulus Vape est basé à Corbas, a? quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

