Kumulus Vape : Kumulus Vape parmi les champions français de la croissance : CA multiplié par 7,5 en 4 ans

Kumulus Vape parmi les champions français de la croissance : CA multiplié par 7,5 en 4 ans

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), un des leaders français du e-commerce de la vape, annonce aujourd'hui faire partie du palmarès des « Champions de la Croissance 2020 » établi par le journal Les Echos, en partenariat avec Statista.

Ce classement, qui récompense les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance entre 2015 et 2018, a été publié vendredi 7 février 2020 dans le magazine Les Echos Week-End.

Avec une progression de plus de 646% du chiffre d'affaires sur la période, soit une croissance annuelle moyenne de 65%, Kumulus Vape se classe ainsi en 37ème position au niveau national, tous secteurs confondus, et 3ème en région Auvergne Rhône-Alpes.

« Je suis fier de cette distinction provenant d'un journal économique national de premier plan, qui récompense le travail accompli par nos équipes depuis notre création en 2012. En quelques années, nous nous sommes hissés aux premiers rangs des acteurs de la vape. Au cours des prochains mois, nous entendons poursuivre sur cette dynamique de croissance soutenue, tout en continuant d'améliorer notre rentabilité », déclare Rémi BAERT, PDG et fondateur de Kumulus Vape.

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques de matériel d'exception comme Geekvape ou Aspire. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

