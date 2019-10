Kumulus Vape : Kumulus Vape présent au salon Vapexpo de Paris-Villepinte (5-7 octobre)

Corbas, le 3 octobre 2019

Kumulus Vape présent au salon Vapexpo de Paris-Villepinte (5-7 octobre)

Kumulus Vape, e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce sa participation au salon Vapexpo de Paris-Villepinte qui se tient les 5, 6 et 7 octobre prochains.

Il s'agit du plus grand salon de vape français, avec plus de 150 exposants internationaux et environ 10 000 visiteurs attendus chaque année. Fidèle à sa formule, Vapexpo accueille tous les professionnels de la vape ainsi que le grand public.

Durant ce rendez-vous incontournable seront mis en avant de nouveaux eliquides mais également des innovations en matière de matériel lui-même : clearomiseurs, tanks, mods et batteries intelligentes notamment.

Pour Kumulus Vape, le salon Vapexpo est l'occasion d'accroître sa notoriété auprès de la communauté Vape et de séduire de nouveaux partenaires distributeurs BtoB pour déployer des relais de croissance et d'appréciation des marges. Il lui permet aussi de rencontrer les consommateurs finaux afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Créé en 2014 par Patrick Bédué, le Vapexpo s'exporte depuis 2017 dans des villes comme Madrid et Las Vegas.

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les premiers acteurs européens de la cigarette électronique. Avec kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6 500 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec notamment les plus récents clearomiseurs et résistances du marché. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5 M€ en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. La Société est basée à Corbas, dans le Grand Lyon, et emploie aujourd'hui 25 salariés. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Access à Paris - ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP.

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Aminata Doucouré

Relations presse Julien Mouret

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 adoucoure@actifin.fr

01 56 88 11 23 jmouret@actifin.fr

01 56 88 11 14

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60471-cp_kv_vapexpo_vdef.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews