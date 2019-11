Kuros Biosciences veut lever 12 millions via une augmentation de capital

Zurich (awp) - Kuros Biosciences prévoit de lever un montant brut de 12 millions de francs suisses dans le cadre de l'augmentation de capital que le laboratoire de biotechnologies soumet mardi à l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires.

Dans le cadre de l'opération, l'entreprise zurichoise leur propose d'acquérir un maximum de 6,4 millions de titres au prix de 1,95 franc l'unité.

Les actionnaires pourront acquérir deux nouveaux titres par tranche de cinq actions en leur possession en date du 21 novembre, précise mardi la société sise à Schlieren. Les droits de souscription pourront être exercés du 22 novembre au 2 décembre.

Les actions pour lesquelles aucun droit de souscription valable n'a été exercé pendant cette période pourront être cédées dans le cadre d'une offre ultérieure à des investisseurs institutionnels éligibles ou autres.

La cotation et le premier jour de négoce des nouveaux titres à la Bourse suisse SIX ainsi que leur livraison contre paiement du prix de l'offre sont prévus le 6 décembre. Le prospectus d'offre et de cotation relatif à l'offre de droits sera publié le ou vers le 20 novembre.

Le produit net de l'augmentation de capital doit servir à la commercialisation des produits de l'entreprise et au développement de candidats.

