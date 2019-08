Kuros stabilise son déficit au premier semestre

Zurich (awp) - Le laboratoire biotechnologique zurichois Kuros Biosciences est parvenu à stabiliser sa perte nette à 5,2 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année. Le spécialiste des substituts osseux a rogné sur ses dépenses administratives et générales, tandis que les frais de recherche et développement ont enflé en préparation d'une étude de phase II sur son biomatériau expérimental Fibrin PTH (KUR-113).

Les recettes ont été multipliées par plus de trois à quelque 910'000 francs suisses, provenant pour l'essentiel des produits commercialisés, alors que les recettes de 25'000 francs suisses générées sur le premier semestre 2018 résultaient d'un contrat avec Checkmate, détaille un compte-rendu publié mardi.

Fin juin, la société disposait de 13,4 millions de francs suisses en liquidités et équivalents, contre 10,1 millions douze mois plus tôt.

jh/al