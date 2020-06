Le Salon de l'auto vers une prochaine édition en 2022 0 03/06/2020 | 17:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Le directeur du Geneva International Motor Show (Gims) Sandro Mesquita indique dans colonnes de l'Agefi en ligne mercredi que la prochaine édition du Salon de l'auto risque fort de n'avoir pas lieu avant 2022. L'éventualité d'une impasse sur 2021 avait déjà été évoquée au moment du refus d'un prêt de 17 millions de francs suisses proposé par le canton de Genève, qui conditionnait son offre à la tenue de l'évènement l'an prochain. Le responsable du Salon souligne notamment les difficultés du secteur automobile, encore accentuées par la pandémie de coronavirus, qui brident au moins temporairement les capacités d'innovation des constructeurs et limiteraient ainsi l'attrait d'une édition en 2021. Les incertitudes inhérentes à l'évolution de la pandémie ne plaident pas non plus en faveur d'une organisation rapide. Reste qu'en l'absence de financement de la part de l'Etat, la fondation Gims cherche à fédérer des partenaires bancaires, investisseurs et donateurs autour d'un projet pour récolter environ 17 millions de francs suisses. En cas d'échec, une vente pure et simple de la marque Salon de l'auto ne serait pas exclue. jh/rp 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur L'ATTRAIT CO., LTD. 15/05 FLEURY MICHON : transfert vers Euronext Growth le 20 mai prochain AO 15/05 FLEURY MICHON : transfert vers Euronext Growth approuvé CF