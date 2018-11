L BRANDS : (Victoria's Secret) raccourcit son dividende

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Si le dernier défilé Victoria's Secret, le 8 novembre dernier, a tenu, comme d'habitude, toutes ses promesses, ce n'est pas la cas de la dernière publication de L Brands, la maison mère de l'iconique marque de lingerie. Si les résultats trimestriels sont ressortis en ligne avec la prévision formulée par le groupe lui-même en octobre, l'annonce d'un dividende annuel divisé par deux risque de décevoir. La société entend verser en effet un dividende de 1,20 dollar, contre 2,40 dollar l'an dernier.L Brands a accusé au troisième trimestre 2018 une perte nette de 43 millions de dollars, ou 16 cents par action, contre un bénéfice de 86 millions, ou 30 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 16 cents contre 30 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 2,8 milliards.Pour le trimestre en cours, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,9 et 2,1 dollars. Pour 2018, il a relevé sa prévision, escomptant maintenant un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,6 et 2,8 dollars, contre 2,45 et 2,70 dollars auparavant.