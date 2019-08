L BRANDS : publication mitigée au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L Brands a publié mercredi soir ses résultats du deuxième trimestre 2019 (clos le 3 août). Ainsi, le propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret a publié un bénéfice net de 37,6 millions de dollars sur la période, ou 14 cents par action, contre un bénéfice net de 99 millions de dollars, ou 36 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 24 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet (20 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaire s'établit à 2,90 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019 (contre 2,98 milliards lors de la même période l'an dernier). Le marché visait 2,95 milliards de dollars.Concernant ses perspectives, L Brands table sur un bénéfice par action compris entre -5 cents et +5 cents pour le troisième trimestre. Le consensus vise +7 cents.