L BRANDS : va fermer les magasins de sa chaîne Henri Bendel

L’américain L Brands, propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's, a annoncé la fermeture en janvier 2019 des 23 magasins de sa chaîne Henri Bendel et l'arrêt de son site de vente en ligne. Dans son communiqué, le groupe explique cette décision par sa volonté d’améliorer sa profitabilité et de se focaliser sur ses marques présentant un plus grand potentiel de croissance. La compagnie n’a pas encore déterminé les coûts associés à la fermeture de cette activité.Pour 2018, les revenus de Henri Bendel devraient atteindre près de 85 millions de dollars, pour une perte opérationnelle de 45 millions de dollars.