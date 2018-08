L Brands : abaisse sa fourchette cible de BPA

23/08/2018 | 13:33

L Brands, la maison-mère de Victoria's Secret et de Bath & Body Works, abaisse sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de l'exercice 2018, ne l'attendant plus qu'entre 2,45 et 2,70 dollars contre 2,70 à trois dollars en estimations précédente.



La maison de mode féminine a vu son BPA diminuer d'un tiers à 36 cents sur son deuxième trimestre (clos le 4 août), dépassant néanmoins d'un cent le consensus, pour des revenus proches de trois milliards de dollars, en croissance de 3% en comparable.



Par ailleurs, L Brands indique que la directrice générale de Pink at Victoria's Secret, Denise Landman, quittera le groupe à la fin de l'année et sera alors remplacée par Amy Hauk, actuelle présidente du développement produit et du merchandising chez Bath & Body Works.



