L Brands : baisse de 61% du BPA trimestriel

La maison de mode féminine L Brands a annoncé mercredi soir que son BPA a chuté de 61% à 14 cents sur son deuxième trimestre (clos le 4 août), mais en données ajustées de charges exceptionnelles, il s'est établi à 24 cents.



A 2,9 milliards de dollars, ses revenus se sont tassés de 1% en données comparables, la croissance de 8% de Bath & Body Works ayant compensé en grande partie le recul de 6% observé dans le segment Victoria's Secret.



Le groupe de Colombus (Ohio) a confirmé sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours, à entre 2,30 et 2,60 dollars, avec un BPA compris entre -5 et +5 cents sur son seul troisième trimestre comptable.



